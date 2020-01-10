https://static.news.ru/photo/36c5f1f2-33c8-11ea-826e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал приказ «О налогообложении».

Документ коснётся всего транзита нефти на территории страны. Он позволит создать источник денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе. Для всех организаций, которые осуществляют транспортировку нефти, установлена ставка в размере 50%.

Как писал NEWS.ru ранее, Рига предложила Белоруссии помощь в организации транзитных поставок, в случае если Россия прекратит поставлять нефть. Москва и Минск подписали график поставок нефти. Прокачка нефти восстановилась на территорию Белоруссии четвёртого января.