Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал приказ «О налогообложении».
Документ коснётся всего транзита нефти на территории страны. Он позволит создать источник денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе. Для всех организаций, которые осуществляют транспортировку нефти, установлена ставка в размере 50%.
Как писал NEWS.ru ранее, Рига предложила Белоруссии помощь в организации транзитных поставок, в случае если Россия прекратит поставлять нефть. Москва и Минск подписали график поставок нефти. Прокачка нефти восстановилась на территорию Белоруссии четвёртого января.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен