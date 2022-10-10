Лукашенко подчинил себе службы госбезопасности

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о совершенствовании деятельности органов госбезопасности, в том числе об их подчинении исключительно главе страны. Как сообщила пресс-служба президента, один из указов также предусматривает переход Института национальной безопасности в Академию национальной безопасности.

Предусмотрено подчинение органов государственной безопасности исключительно президенту Беларуси, совершенствуется их система, — следует из документа.

Совет министров и Комитет госбезопасности должны будут до 1 января 2023 года принять меры для реализации указов.

Ранее сегодня Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. По словам Лукашенко, формирование группировки началось и идет уже в течение двух дней.

Он поручил принять и разместить военных из РФ на территории республики. Лукашенко отметил, что на большую численность российских военнослужащих рассчитывать не стоит, однако это будет «не одна тысяча человек».