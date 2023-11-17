Лукашенко подарили гранатомет в Гомеле Лукашенко осмотрел базу вооружения в Гомеле и получил в подарок гранатомет

Фото: Kremlin.ru

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на артиллерийскую базу вооружения в Гомеле получил в подарок гранатомет, сообщает БЕЛТА. По данным агентства, речь идет о модели РПГ-7 в комплекте с оптическим прибором ПГО-7В.

Как уточняет БЕЛТА, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, производство которого было запущено в 1961 году, предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой. Также оружие используется для поражения живой силы в укрытиях и уничтожения малоскоростных воздушных целей.

Белорусский лидер посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения в Гомеле, чтобы ознакомиться с ее работой и проверить готовность оружия к бою.

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что Вооруженные силы Белоруссии занимают 12-е место в рейтинге лучших армий мира. Белорусская армия обошла многие страны Европы, в том числе Францию и Польшу.

До этого белорусский лидер на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил, что мир делает шаги к войне с применением самого смертоносного оружия. Лукашенко добавил, что США эскалируют ситуацию поставками вооружений Украине и этому надо противостоять, чтобы не оказаться в котле «страшной смертоносной войны».