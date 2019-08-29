https://static.news.ru/photo/33a08dd6-ca9e-11e9-b327-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил в подарок советнику американского лидера Джону Болтону водку белорусского производства. Он отметил, что напиток лучше, чем тот, что делают в России.

Политик рассказал, что в магазине невозможно купить такой товар, так как он производится небольшими партиями, передаёт ОНТ .

Только для подарков. Главам государств я обычно дарю... Когда покушали — рюмочку можете выпить, это полезно, — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что такую водку очень любит португальский дипломат Антониу Гутерриш.

Если понравится, мы вам передадим ещё, — заключил Лукашенко.

Ранее News.ru писал, что Лукашенко на встрече с Болтоном передал подарки своему коллеге из США Дональду Трампу и его семье. Глава государства получил от него кортик. Жене Трампа Мелании достались льняные салфетки и скатерть.