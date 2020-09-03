Лукашенко планирует на встрече с Путиным расставить все точки над «i»

https://static.news.ru/photo/b6d9f9c8-edd7-11ea-ae1e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным расставит все точки над «i» по вопросам отношений между странами.

Мы договорились с президентом РФ, что после вашего визита в Беларусь, после встречи министров иностранных дел вчера мы такую встречу проведем в Москве и окончательно расставим все точки над «i», — отметил белорусский лидер на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По словам Лукашенко, он планирует обсудить с Путиным вопросы, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств, передаёт ТАСС.

Во время визита в Минск Мишустина сопровождают вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин и глава Минздрава Михаил Мурашко.

В ближайшие две недели российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сроки согласовываются, но встреча точно произойдёт.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко предупредил российского премьера Михаила Мишустина о готовящихся Западом «пакостей» для России перед региональными выборами.