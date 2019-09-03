Президенту Белоруссии Александру Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией.
По словам пресс-секретаря премьер-министра республики Александра Исаева, лидер должен будет ознакомиться с документом для дальнейшего одобрения или отклонения. Инициатива уже была рассмотрена Советом министров Белоруссии, передаёт
Как ранее писал News.ru, Москва и Минск согласовали основные направления развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Консенсуса удалось достичь в ходе консультаций межправительственной рабочей группы, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.