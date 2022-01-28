Лукашенко перечислил три абсолютно неприемлемых для себя вещи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ходе своего послания к белорусскому народу и парламенту, рассказал о том, какие существуют неприемлемые вещи непосредственно для него. В числе перечисленных он назвал плач детей, насилие над женщинами и убийство животных, пишет ТАСС.

Как-то недавно в узком кругу, не знаю, с чего появился этот вопрос, у меня спросили — что для меня неприемлемо? Может, ещё что-то, но три вещи — это точно. Первое — плач детей, простите меня, насилование женщин и убийство животных, — заявил белорусский лидер.

Как отметил Лукашенко, именно три данных вещи для него «запредельны и недопустимы». Говоря о проявлении жестокости по отношению к животным, президент Белоруссии заявил, что готов поддержать инициативу, если народные избранники страны разработают законопроект, в котором будет предусмотрено наказание тех, кто «по-скотски относится к животным».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, как перенёс заражение штаммом коронавируса «омикрон». По словам главы государства, его самочувствие было не очень хорошим, но это не мешало ему делать привычные дела: бегал на лыжах, рубил дрова. Только не играл в хоккей.