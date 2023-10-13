Лукашенко: Армения не всегда ведет себя по-партнерски в отношении СНГ

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, открывая саммит СНГ в Бишкеке, заявил, что Армения иногда ведет себя «не по-партнерски» в отношении других стран — участниц содружества, передает БелТА. Он отметил, что из-за действий Запада объединение постепенно утратило связь с Грузией и Украиной. Также, по его словам, много вопросов об отношении Молдавии к бывшим странам СССР. Политик указал, что СНГ изначально было организацией, которая должна была не допустить разрыва связей между государствами после распада Советского Союза.

Напомню, что главной целью создания Содружества было не допустить разрыва связей после развала Советского Союза. Это не устраивало и сегодня не устраивает наших конкурентов — Запад, который по сей день не оставляет попыток расшатать нас, ослабить и подчинить своим интересам. Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения, — сказал Лукашенко.

Лукашенко указал, что постепенно законсервированные конфликты на территориях бывшего СССР «выходят наружу с печальными последствиями». Политик при этом уверен, что молодое поколение не сможет справится с этими проблемами.

Опыт и знания у нас есть. Нынешняя молодежь вряд ли справится. Большинство из них уже не понимают многих ценностей и выгод, которые нас объединяли и пока что объединяют теперь, — добавил Лукашенко.

Член комитета Госдумы по международным делам Сайгидпаша Умаханов предполагал, что США и НАТО пытаются усилить свое присутствие в Армении с целью выдавить Россию с территории Южного Кавказа. По его словам, Вашингтон начал реализовывать эту стратегию еще в 1990-е годы и уже сейчас на территории Армении находится несколько тысяч некоммерческих организаций, подконтрольных США и странам Европы.

Ранее директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников заявлял, что правительство Майи Санду в Молдавии в перспективе может развязать военную агрессию в отношении российских миротворцев в Приднестровье. Шорников отметил, что именно стратегическое партнерство с НАТО в перспективе может вывести Кишинев на военную кампанию.