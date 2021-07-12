Лукашенко ответил на вопрос о «войне» между Украиной и Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв Live», что Украина никогда не станет вступать в военный конфликт с его страной, поскольку «там некому будет против нас воевать». Если война начнётся, то она продлится три-четыре дня. По мнению белорусского лидера, страны Запада понимают, что война с силами ОДКБ, «прежде всего с Россией», бесперспективна.

Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем, — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию, что Белоруссия никогда не будет источником войны и не отправит свои войска на территорию других государств, включая Украину. Он отметил, что белорусская армия создана для того, чтобы защищать страну на её территории.

Лидер государства заявил, что война возможна в двух случаях. Если против государства будет совершена агрессия, на её территорию прибудут сотни тысяч российских военных. Он добавил, что в случае нападения на союзника — Россию — Белоруссия будет действовать в рамках союзных договорённостей.

Ранее стало известно о том, что с 10 по 20 февраля пройдут совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022». По словам первого замминистра обороны Белоруссии Виктора Гулевича, манёвры не несут угрозы для Евросоюза и носят оборонительный характер.