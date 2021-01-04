Лукашенко ответил на сообщения о «параличе» правоохранительной системы

https://static.news.ru/photo/7331981e-4e73-11eb-b611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Несмотря на высокую нагрузку из-за огромного количества дел, связанных с поствыборной ситуацией, которые буквально парализовали правоохранительную систему, она работает. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Данное заявление глава республики сделал в понедельник, принимая доклад генерального прокурора Андрея Шведа.

От вас хотел бы услышать оценку тех уголовных дел, которые специально валом обрушились на вас, чтобы, как говорили наши соперники, противники, парализовать правоохранительную систему. Ничего не парализовалось. Правоохранительная система как работала, так и работает, — отметил Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер добавил, что хотел бы обсудить со Шведом ряд вопросов, обозначенных ранее, и отметил, что он работает в должности генпрокурора уже четыре месяца. Лукашенко отметил, что «это как год по белорусскому времени», и предложил поделиться выводами и впечатлениями.

В Белоруссии, несмотря на новогодние праздники, проходят акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.

На митинги жители Минска вышли и в первое воскресенье 2021 года — 3 января. Оппозиционеры их не анонсировали заранее, как это делали до этого. Граждане взяли с собой бело-красно-белые флаги. Скромные по числу участников марши проходят в микрорайонах Уручье и Сухарево. Их участники скандируют «Живе Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!» («Верим! Можем! Победим!»), сообщал NEWS.ru.