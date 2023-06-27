Лукашенко ответил на слухи о провокациях ЧВК «Вагнер» перед саммитом НАТО Лукашенко: ЧВК «Вагнер» не будет устраивать провокации перед саммитом НАТО

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» не станут устраивать провокации из территории Белоруссии перед саммитом НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, при необходимости он мог бы мобилизовать для провокации тысячи белорусских военных, однако в ней нет никакой необходимости.

Нет, мы не собираемся ни к каким провокациям. Но если бы нам нужна была провокация, так у меня на западном направлении тысячи военных. Только команду дай — они любую провокацию организуют. Но нам это не нужно. Зачем нам эта провокация? Что она даст? Ну, пугнем мы их в Вильнюсе, и что? В ответ получим. Поэтому нет никакой необходимости, — сказал Лукашенко.

В противовес подобным слухам ранее белорусский лидер заявил, что на границах республики со странами НАТО ежедневно фиксируются провокации со стороны соседей. По его словам, в приграничные зоны подбрасывают трупы. Кроме того, на территорию Белоруссии часто залетают беспилотники, отметил он. Также Лукашенко утверждает, что на границе с Украиной продолжается возведение стен и прочих заграждений.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отъезде связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в эту республику. Глава правительства уточнил, что задействованы «разведка и военные в приграничье». По его словам, события в России показали, что все происходящее «характеризуется высокой степенью непредсказуемости».