Лукашенко ответил на нарекания «восточных братьев» по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/d831588a-80a1-11ea-b713-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко посетовал на претензии из-за рубежа на то, что в республике не соблюдаются меры по борьбе с коронавирусом и не ведут борьбу так, как другие страны.

При этом не зная о том, как мы вообще живём тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Видите ли, не тем путём пошли, — цитирует Лукашенко БелТА.

По словам президента Белоруссии, нужно иметь соответствующую систему здравоохранения, которую везде в постсоветских республиках «разрушили напрочь».

Больницы инфекционные уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И бросают в нас камни, — заявил Лукашенко.

Белоруссия уже начала самостоятельно производить тесты на COVID-19, продолжил глава страны, и они оказались точнее зарубежных. Страна последовательно идёт выбранным путем очаговой борьбы с коронавирусом, хотя это «очень тяжёлая и затратная работа».

Не выписывая пропуска, не изолируя людей, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы не пошли этим путём, — пояснил Лукашенко.

Белоруссия при этом, вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запретить массовые мероприятия, с 20 апреля откроет школы, а 25 апреля планируется провести в стране субботник.

Сейчас в Белоруссии коронавирусной инфекцией заразились заразились 4204 человека, 40 умерли.

Как писал NEWS.ru, 17 апреля у 419 медицинских работников в Белоруссии подтвердился коронавирус.