Лукашенко отреагировал на запрет посещения Олимпиады в Токио

https://static.news.ru/photo/528bc634-3938-11eb-bac6-fa163e074e61_660.jpg Олимпийский комитет в Токио Фото: Du Xiaoyi/Global Look Press

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 8 декабря, отреагировал на санкции, которые на него наложил Международный олимпийский комитет. Политик заявил, что намерен обратиться в суд.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что власти республики не защищают своих спортсменов от политической дискриминации, что идёт вразрез с Олимпийской хартией и наносит вред репутации движения. В будущем году Олимпиада пройдёт в Токио. Возглавляющий национальный комитет Лукашенко не сможет поучаствовать в мероприятиях в рамках проведения Игр. Также санкции распространяются на старшего сына президента, вице-премьера Николая Лукашенко, и членов исполкома комитета Белоруссии. Спортсменов из республики санкции не коснутся.

Лукашенко заявил, что намерен решать эту проблему через суд. По его словам, «Бах и банда» должны объяснить, в чём виноват президент, который просто «защищает свою страну».

И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом, — цитирует политика Telegram-канал «Пул Первого».

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В стране до сих пор продолжаются акции протеста, участники которых требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения новых выборов.

Как ранее передавал NEWS.ru, трудоустроить всех безработных потребовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил в ходе совещания о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза на 2021-й.