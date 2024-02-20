Лукашенко отреагировал на слухи о запасе вакцин для него Лукашенко опроверг наличие у него запаса вакцин от коронавируса

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов национальной безопасности заявил, что не вакцинировался от коронавируса. Глава государства также опроверг информацию о том, что во время пандемии COVID-19 для него создали запас вакцин, передает БелТА.

Я не вакцинировался, и мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией. Но такой информационный вброс был осуществлен, причем со ссылкой на некие разговоры врачей, обсуждавших, где спрятать вакцину. И на что ссылаются? Что «киберпартизаны» или кто-то там взломали какой-то аккаунт, сайт или сервер, — возмутился Лукашенко.

По его словам, абсурдность ситуации еще и в том, что вопросы, касающиеся вакцин или каких-либо лекарств для главы государства, не входят в компетенцию обычных медиков.

Какие врачи будут обсуждать лекарства, вакцины для президента? Начальник Службы безопасности — единственный человек, который может знать эту информацию. Но он впервые слышит то, о чем я сказал, — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий. По его словам, РФ необходима самодостаточность в этом деле, для чего она должна иметь мощную суверенную научную и технологическую базу и инфраструктуру, всю линейку субстанций, оборудования, комплектующих.

Между тем угрозу пандемии «болезни X», которая, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19, включили в список тем для обсуждения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Форум прошел в Давосе с 15 по 19 января 2024 года. На мероприятии были рассмотрены усилия, необходимые для подготовки здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам.