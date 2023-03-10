Лукашенко отправится в ближневосточную страну Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран

Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look Press

Александр Лукашенко

Президент Белорусии Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В Тегеране он проведет переговоры с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Пресс-служба отметила, что главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций.

Ранее, во время встречи членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде осенью прошлого года, лидеры двух стран поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию.

9 марта Лукашенко отметил, что Белоруссия могла бы вступить в ШОС еще до ее саммита 2023 года, запланированного в Дели. По его словам, это станет хорошим опытом для других стран.

16 сентября 2022 года на саммите ШОС лидеры стран-членов подписали Самаркандскую декларацию. Государства заявили о намерении расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, а также подчеркнули необходимость проведения совместных антитеррористических учений «Мирная миссия».