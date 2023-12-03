Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай Лукашенко отправился в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай, сообщается на сайте главы государства. В понедельник, 4 декабря, он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время встречи лидеры двух государств обсудят вопросы инвестиционного, торгово-экономического и международного сотрудничества.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. В Пекине 4 декабря состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином, — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко на совещании с представителями правительства и президентской администрации заявил, что жители белорусских малых городов и других населенных пунктов должны быть обеспечены к новогодним праздникам полным ассортиментом продуктов питания. Глава государства подчеркнул, что праздники должны быть для всех.

Он отметил, что последнее время в его адрес от жителей небольших населенных пунктов поступают соответствующие жалобы. В этой связи президент отдельно предупредил участников совещания, и прежде всего вице-премьера Леонида Зайца, курирующего аграрно-промышленный комплекс страны.