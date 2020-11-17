Лукашенко отметил «ощутимую» помощь Белоруссии от России и Китая

https://static.news.ru/photo/da9cdb1a-28b4-11eb-9be3-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республика получила ощутимую помощь и поддержку от своих традиционных союзников — России и Китая в условиях беспрецедентного внешнего давления.

Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получили от России, Китая и других государств. Тем самым ещё раз убедились, что друзья познаются в беде, — сказал Лукашенко на совещании об актуальных вопросах внешней политики.

Белорусский лидер на совещании также поинтересовался, как будут дальше выстраиваться отношения с Россией и Китаем, как выполняются договорённости по итогам контактов на высшем уровне, передаёт БелТА.

Ранее президент Белоруссии заявил о договорённости с парламентом, согласно которой большую часть полномочий главы государства передадут другим органам власти. На совещании с высшими должностными лицами страны Лукашенко признал, что народ и общество «хотят перемен». Президент в связи с этим предложил внести изменения в конституцию страны. По его словам, распределение полномочий главы государства произойдёт ещё до Всебелорусского народного собрания, которое пройдёт в начале 2021 года, писал NEWS.ru.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Действующий глава государства набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — около 10%, согласно официальным данным ЦИК. Объявление итогов голосования спровоцировало масштабные акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Протестующие считают, что Лукашенко победил в результате фальсификаций и нарушений.