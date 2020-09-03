Лукашенко отказался считать ситуацию в Белоруссии проблемной или сложной

https://static.news.ru/photo/15cd4242-edc8-11ea-96e7-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает ситуацию в стране проблемной или сложной. Он заявил, что говорить о подобном было бы «просто смешно».

Я всё пытаюсь осмыслить обстановку в стране и всё время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в Минске, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье, — рассказал Лукашенко, находясь в Гомельской области.

Политик согласовывал назначение новых руководителей местных исполнительных органов этой области. Он подчеркнул, что нельзя сказать о каком-то сложном периоде в стране.

Лукашенко убеждён, что назначенные чиновники не заметили в Минске ни «цветных революций», ни каких-либо катастроф. По его словам, определённым людям публично не нравится происходящее в Белоруссии. Они были и в прошлые выборы, но тогда мирно воспринимали поражение, отметил глава государства, сообщает БелТА.

Ранее Лукашенко назначил прежнего руководителя Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерия Вакульчика госсекретарём Совбеза. Вместо него спецслужбой стал руководить бывший глава Комитета государственного контроля Иван Тертель.

В Белоруссии со дня президентских выборов — 9 августа — продолжаются акции протеста. Победу на выборах одержал Лукашенко, оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы. Люди вышли на улицы. Представители оппозиции сформировали Координационный совет, который должен вести диалог с официальным Минском.

NEWS.ru писал, что на протестных митингах в белорусской столице были задержаны популярные телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно.