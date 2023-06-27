Лукашенко отказался от роли посредника в деле с ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону. Бойцы ЧВК «Вагнер» с местными жителями у здания штаба Южного военного округа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не называть его посредником в истории с попыткой мятежа в России. По его словам, которые приводит БелТА, конфликты внутри РФ являются для него такими же важными, как и для президента Владимира Путина, поскольку «это наше Отечество».

Я не посредник. Я такой же участник этих событий, как президент Путин. Потому что это наше Отечество. Еще раз повторяю. Поэтому если кто-то там в России, а я это слышу, говорит о посредничестве Лукашенко, никакого посредничества! Это такая же проблема наша, моя, как и президента Путина и россиян, — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что за 25 лет нахождения у власти никогда не просился в посредники, и ему отвратителен этот ярлык из-за возлагаемых обязательств.

Вечером 24 июня Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-cлужба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по росcийской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бoйцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.