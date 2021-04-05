«Глобализмом не страдаем»: Лукашенко отказался от посольств по всему миру

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Белоруссия в обозримом будущем не будет открывать новые дипломатические представительства в других странах мира. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, у небольшого государства «нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты» посольств и консульств.

И вообще — зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы как в политике, так и в экономике, — приводит БелТА выступление Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений.

На первом плане, подчеркнул он, «должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере».

По мнению главы республики, дружественной какая-либо страна становится не из-за наличия диппредставительства. Это демонстрирует ситуация, при которой, «покупатель голосует своим рублём, долларом или евро за белорусский товар или услугу». При этом важно, чтобы власти такого государства этому не препятствовали, а, наоборот, способствовали.

Лукашенко отметил, что пандемия изменила структуру мировой торговли, однако Белоруссия смогла удержать позиции на зарубежных рынках. Сейчас интересы Белоруссии за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах, на их долю приходится почти 97% экспорта и 76% иностранных инвестиций.

По мнению президента республики, система органов дипломатической службы в целом позволяет решать поставленные задачи. Тем не менее, её эффективность следует оценивать с точки зрения расходуемых на содержание дипмиссии средств и реальных результатов по защите интересов государства.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко предложил обсуждать интересующие вопросы на площадках международных организаций. Это, убеждён он, позволяет «говорить со всем миром» и не держать политических советников в странах, отказавшихся по каким-либо причинам от контактов с Минском.