Гражданам Белоруссии, уехавшим отдыхать после предупреждения властей, не предоставят транспорт для возвращения на родину, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали, — отметил политик.
Он напомнил, что власти просили жителей не уезжать в другие страны из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. В Белоруссии зафиксировано 76 случаев заражения новым заболеванием,
Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко рекомендовал «травить» COVID-19 водкой или баней. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя предложенные Лукашенко методы, назвал их устаревшими. В ответ глава Белоруссии рассказал анекдот о российском депутате, водке и коронавирусе.
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