https://static.news.ru/photo/82869b02-6b9d-11ea-b67d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданам Белоруссии, уехавшим отдыхать после предупреждения властей, не предоставят транспорт для возвращения на родину, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали, — отметил политик.

Он напомнил, что власти просили жителей не уезжать в другие страны из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. В Белоруссии зафиксировано 76 случаев заражения новым заболеванием, передаёт БелТА.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко рекомендовал «травить» COVID-19 водкой или баней. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя предложенные Лукашенко методы, назвал их устаревшими. В ответ глава Белоруссии рассказал анекдот о российском депутате, водке и коронавирусе.