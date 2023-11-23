Лукашенко отчитал Армению за «демарши без причины» Лукашенко призвал Армению не устраивать демарши и решать вопросы переговорами

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался про отсутствие представителей Армении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и заявил, что проблемные вопросы нужно решать за столом переговоров, а не устраивать «демарши без причины». По его словам, которые передает БелТА, он ожидает увидеться с армянскими коллегами на предстоящем мероприятии в Санкт-Петербурге, где пройдет встреча стран ЕАЭС и СНГ.

В ходе пленарного заседания на саммите ОДКБ Лукашенко подчеркнул, что входящие в объединение государства подняли на обсуждение ситуацию на территории Кавказа, а также неудовлетворенность одного из членов организации. Речь шла о премьер-министре Армении Николе Пашиняне, который не приехал на заседание ОДКБ в Минск.

Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут. Если мы их намерены решать, то надо их решать за столом переговоров, а не делать демарши без причин, — сообщил белорусский лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает на продолжение работы Армении в рамках ОДКБ. По его словам, Москва сожалеет, что Ереван отказался участвовать в саммите в белорусской столице.