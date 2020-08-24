Лукашенко отстранил от должности поддержавшего протестующих посла

https://static.news.ru/photo/ddbef328-e61f-11ea-b52f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis/Global Look Press

Чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, поддержавший протестующих соотечественников, освобождён от должности. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко.

Несколькими днями ранее дипломат написал прошение об отставке, мотивировав это тем, что его гражданская позиция разошлась с официальной политикой Минска, которую он должен проводить по линии Министерства иностранных дел.

В МИД Белоруссии тогда отметили, что окончательное решение о дальнейшей работе посла может быть принято назначившим его лицом — то есть президентом страны.

Лещеня стал первым из глав дипломатических миссий республики, кто публично заявил о поддержке участников акций протеста в стране. Он записал видеообращение, в котором выразил солидарность с «теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями».

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что посол Белоруссии в Испании Павел Пустовой призвал провести пересчёт голосов и открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал жестокость силовиков, издевался над задержанными и угрожал близким участников акций протеста.