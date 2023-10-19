Лукашенко освободил от должностей послов Белоруссии на Украине и в Эстонии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла республики на Украине Игоря Сокола и его эстонского коллегу Вячеслава Качанова. Глава РБ подписал соответствующие указы 19 октября, сообщается на официальном сайте президента.

Глава государства Александр Лукашенко освободил Игоря Сокола от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси на Украине и Вячеслава Качанова от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Эстонии. Соответствующие указы президент подписал 19 октября, — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходило в столице Киргизии Бишкеке, заявил, что некоторые застарелые конфликты на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) удалось разрешить. По его словам, в отношении других наметились пути разрешения.

До этого Лукашенко обратил внимание на требования президента Украины Владимира Зеленского к Западу о помощи. По его словам, украинский лидер согласился на условия Запада и «воюет до последнего украинца», поэтому ему должны давать обещанное. Президент считает, что украинская сторона перед началом конфликта готовилась к боевым действиям и создавала в Донбассе эшелонированную оборону.