Лукашенко опроверг трансфер власти в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/626b65c4-7b40-11eb-94a9-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никакого трансфера власти в республике быть не может. Он подчеркнул, что этот вопрос даже не обсуждался на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Всё будет по конституции и закону, — цитирует БелТА Лукашенко.

На совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере он также отметил, что новая конституция будет принята «в январе-феврале будущего года», в этом и будет заключаться трансфер власти. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что внутренняя политика властей — дело исключительно самой Белоруссии.

Ни о каком трансфере власти мы даже не говорили. Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чём мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас, — добавил Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, ранее Александр Лукашенко рассказал, что 70% написанного в СМИ после его встречи с Путиным является «брехнёй и выдумками». По словам белорусского лидера, во время встречи с главой РФ были обсуждены все аспекты отношений двух стран. Он также заявил, что слияние России и Белоруссии не представляется возможным. По крайней мере, по его словам, это нецелесообразно в контексте создания единых органов управления.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Путина и Лукашенко. По его словам, на встрече главным образом обсуждалось расширение взаимодействия в экономической сфере. Российский лидер оценил её итоги положительно.