Лукашенко опроверг слух о передаче власти старшему сыну

https://static.news.ru/photo/ade7aa50-7814-11eb-887c-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается передавать власть в стране своим детям. В частности, он опроверг слух о том, что его преемником станет его старший сын Виктор.

В пятницу, 26 февраля, Виктор Лукашенко был избран на пост президента Национального олимпийского комитета Белоруссии. На этом посту он сменил как раз своего отца. Впрочем, глава республики пообещал, что никуда не уйдёт от вопросов спорта.

Также Лукашенко-старший прокомментировал информацию о транзите власти, распространяющуюся в СМИ. Он подчеркнул, что это невозможно, в его семье подобное даже не обсуждалось.

Ни один мой ребёнок президентом в Белоруссии не будет после меня. И Виктор, если вы его изберёте, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор, — приводит слова Лукашенко БелТА.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Белоруссии готовы к обострению ситуации в республике, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, 2021-й станет сложным годом. Политик добавил, что в Минске должны изучить все возможные варианты развития событий «до мелочей», учитывая опыт Белоруссии, а также РФ, Армении, Киргизии и Украины.