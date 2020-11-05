Лукашенко опроверг политический подтекст закрытия границ Белоруссии

https://static.news.ru/photo/6a521464-1f46-11eb-b6a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил причины закрытия страны. Он подчеркнул, что это не политическая мера.

Стоит отметить, что весной, когда пандемия коронавируса была в разгаре, Лукашенко отвергал угрозу и называл закрытие границ для борьбы с распространением COVID-19 «несусветной глупостью». Однако теперь именно по этой причине въезд в страну ограничен.

Ещё не успели появиться эффективные и надёжные лекарства от коронавируса, как вирус мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним. Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас не преодолён. Никакой политики здесь нет, — приводит слова президента «Беларусь сегодня».

Лукашенко не уточнил, на какой срок введена эта мера. Но она, по словам белорусского лидера, носит временный характер.

Госпогранкомитет страны сообщал, что эпидемиологическая обстановка в соседних государствах вынуждает Белоруссию временно ограничить въезд на свою территорию отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Ограничения введены с 29 октября. Они не касаются дипломатов, имеющих сопроводительные документы. Кроме того, остаётся открытым международное железнодорожное сообщение. Также пока не запрещены международные автоперевозки.

Ранее NEWS.ru писал, что Германия официально заявила об отказе признать Лукашенко президентом Белоруссии. Бундестаг принял резолюцию, в которой постулируются непризнание итогов августовских выборов в Белоруссии и отказ в легитимности Александру Лукашенко.