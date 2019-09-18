Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кто из чиновников продолжит работать после парламентских и президентских выборов.
Тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближённых, удалённых, — заявил Лукашенко на совещании по вопросам экономики за истёкший период 2019 года.
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Никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать, — подчеркнул президент.
Лукашенко предложил вице-премьерам и министрам, которые его «не слышат», покинуть свои посты заранее. При этом белорусский лидер отдельно выделил главу президентской администрации Наталью Кочанову и премьер-министра Сергея Румаса.
Ранее News.ru сообщал, что Александр Лукашенко признал отношения с Россией главным приоритетом во внешней политике Белоруссии.