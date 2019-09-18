https://static.news.ru/photo/4ed9fad4-dac9-11e9-8c8e-fa163e074e61_660.jpg Александр и Николай Лукашенко Фото: . Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кто из чиновников продолжит работать после парламентских и президентских выборов.

Тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближённых, удалённых, — заявил Лукашенко на совещании по вопросам экономики за истёкший период 2019 года.

Также, как передаёт БелТА , белорусский лидер прокомментировал слухи о привлечении его детей к государственной власти.

Никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать, — подчеркнул президент.

Лукашенко предложил вице-премьерам и министрам, которые его «не слышат», покинуть свои посты заранее. При этом белорусский лидер отдельно выделил главу президентской администрации Наталью Кочанову и премьер-министра Сергея Румаса.

Ранее News.ru сообщал, что Александр Лукашенко признал отношения с Россией главным приоритетом во внешней политике Белоруссии.