Лукашенко одобрил продление аренды военных баз РФ в Белоруссии

Презмдент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве основы для переговоров с РФ одобрил проекты документов о продлении использования двух военных объектов на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

По данным президентской пресс-службы, речь идёт о продлении срока действия соглашения о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, а также соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания узла «Барановичи» системы предупреждения о ракетном нападении.

Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров по проектам протоколов и подписание документов при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов, — отмечается в сообщении.

Межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла «Барановичи» и радиостанции Вилейка Россия и Белоруссия подписали в 1995 году. Оба соглашения продолжают действовать в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договорённости двух стран.

В августе 2018 года Минск заявил, что странам необходимо определиться с вопросом продления сроков аренды Россией этих объектов, действие соглашений по которым заканчивалось 7 июня 2021 года. При этом Лукашенко подчёркивал, что Минск не получает за предоставление аренды никаких денег и планирует так поступать и впредь.

Ранее в Белоруссии заявили о наращивании военного потенциала Запада.