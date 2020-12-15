Лукашенко оценил затраты на разработку вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d9427fb0-3ec4-11eb-9306-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание белорусской вакцины от COVID-19 будет стоить «небольших денег» и впоследствии вложенные в препарат средства окупятся.

Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей (белорусских. — NEWS.ru), — цитирует главу государства Sputnik Беларусь.

Лукашенко добавил, что вопрос создания белорусской вакцины будет в скором времени обсуждаться на совещании. По его словам, страна располагает специалистами, необходимыми для работы над препаратом.

Я очень рад, что наши учёные замахнулись на производство собственной вакцины. Убеждён, что мы от коронавируса никуда не денемся. <...> Значит, нам нужна будет вакцина, — отметил президент.

Согласно данным белорусского Минздрава, в республике с начала пандемии заразились коронавирусом 162,1 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 1273 жителя. С 20 декабря правительство ограничивает выезд из страны через наземные пункты пропуска. Ограничение распространяется как на граждан Белоруссии, так и на иностранцев.

Ранее NEWS.ru писал, что наряду с созданием собственной вакцины власти Белоруссии допускают возможность производства российского препарата или его закупки для вакцинации граждан, входящих в группы риска. Лукашенко отметил, что возможен вариант, при котором страна пойдёт по всем трём путям.