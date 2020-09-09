Лукашенко оценил вероятность «цветной революции» в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/39294634-f28a-11ea-8004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Глубоких внутренних причин для «цветной революции» в Белоруссии нет. Такого мнения придерживается президент республики Александр Лукашенко.

Их мало. То есть нет таких причин, нет классических причин, глубоких, чтобы "цветная революция" свершилась в Беларуси, — цитирует РИА Новости главу государства, давшего интервью российским СМИ.

По словам Лукашенко, экономика страны «худо-бедно работает», в сёлах люди собрали хороший урожай.

За времена пандемии, конечно, мы не закрылись. Производства не закрывали. Поэтому нет вот этой классической основы, что экономика остановилась, люди безработные, не получают зарплаты, — отметил президент.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, кто стоит за организацией массовых протестов, которые начались в Белоруссии после выборов главы государства. По его словам, за акциями стоят США, действующие через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике и желающий власти класс «буржуйчиков».

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.