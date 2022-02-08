Лукашенко оценил стоимость попытки госпереворота в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на неудавшуюся попытку госпереворота в Белоруссии было потрачено более $6 млрд. По его мнению, которое приводит БелТА, те, кто «не отработал» эти деньги, рано или поздно попробуют взять реванш.

Деньги в эту «неудачную попытку» вложены огромные. По нашим только подсчётам — то, что мы могли отследить, — больше $6 млрд. Для Беларуси это заоблачная цена, — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко обвинил в финансировании белорусской оппозиции российских бизнесменов, которые регулярно бывают на приёмах в Кремле, и пообещал представить российскому лидеру Владимиру Путину доказательства этого факта.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. По мнению протестующих, президентом по итогам выборов стала Светлана Тихановская, а не Александр Лукашенко. Митинги жёстко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.