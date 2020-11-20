Лукашенко оценил слова о фашистской власти в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/892753a2-2b23-11eb-b596-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сравнение действующих властей страны с фашистским режимом. Он заявил, что выступает за мир и согласие между народами, а значит, фашистом его назвать нельзя.

Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику, — сказал он.

По его словам, Лукашенко всегда гордился тем, что в стране нет «драки» между представителями разных национальностей. При этом в РБ живут «под 100 национальностей», передаёт БелТА.

Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы — каждый должен найти свою дорогу к храму. Поэтому я не националист, а фашизм — это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне, — добавил политик.

Руководитель страны отметил, что его противники говорят об этом, потому что «нет революции без лозунгов». При этом он подчеркнул, что революции в стране нет.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко.