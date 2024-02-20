Лукашенко призвал силовиков ментально подготовиться к войне Лукашенко: есть основания для опасений риска начала третьей мировой войны

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал небезосновательными опасения о возможности третьей мировой войны, передает агентство БелТА.Лукашенко призвал силовиков «ментально и стратегически» готовиться к третьей мировой войне.

Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть, — заявил он.

Глава республики подчеркнул, что Белоруссии «не нужна война», однако в то же время посоветовал отбросить «иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта». По его словам, нет страны и народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что после атаки на американскую базу на Ближнем Востоке мир находится на грани третьей мировой войны. По мнению политика, при его руководстве нападения бы не произошло, как не случилось бы атаки ХАМАС на Израиль.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии инаугурации признался, что обстановка в мировой политике вызывает у него серьезное беспокойство, поскольку, по его словам, мир очень близок к третьей мировой войне. По его словам, армии страны удалось продемонстрировать свою силу и она не собирается отступать в ситуации с Арменией.

Герой ДНР, председатель Народного совета республики Артем Жога заявил, что благодаря действиям президента РФ Владимира Путина удалось предотвратить начало третьей мировой войны. По его словам, этого позволили избежать грамотные решения главы государства.