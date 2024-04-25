Лукашенко оценил «формулу мира» Зеленского одним словом Лукашенко: «формулу мира» Зеленского нереальна

Фото: president.gov.by

«Формула мира», представленная президентом Украины Владимиром Зеленским, нереальна, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия не уйдет из новых регионов. Выдвижение неприемлемых предложений означает, что та сторона, которая их выдвигает, не готова идти на переговоры, объяснил он.

Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского — вроде патриотичная, и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереальная. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов, как они называют, Новороссии, — сказал Лукашенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов сесть за стол переговоров с Москвой в рамках «формулы мира», которую предложил Владимир Зеленский. По его словам, Индия может сыграть ключевую роль в решении этого вопроса.

При этом глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что России никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта. Однако, говоря о возможности переговоров между Москвой и Киевом, он заявил, что никакой веры Украине больше нет.

Также министр заявил, что проведение конференции по Украине в Швейцарии является «путем в никуда» и свидетельствует о том, что Запад не желает вести дела по-честному. Лавров пояснил, что российская позиция по этому вопросу была четко озвучена в ходе встречи президентов России и Белоруссии.