Лукашенко объяснил, зачем Белоруссии ядерное оружие Лукашенко: ядерное оружие в Белоруссии гарантирует безопасность в регионе

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко

Ядерное оружие в Белоруссии гарантирует безопасность в регионе и дает Минску право голоса на международной арене, заявил президент республики Александр Лукашенко на сессии ОДКБ. Он отметил, что Белоруссия никому не угрожает, а лишь перенимает «дипломатический этикет» у тех, кто сделал язык силы мировым трендом.

Упреки о размещении в нашей стране, на нашей территории российского тактического ядерного оружия просто абсурдны. Мы, повторю в сотый раз, никому не угрожаем. Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом. <...> Это реалии сегодняшнего дня — только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заверял, что размещенное на территории Белоруссии российское ядерное оружие может быть применено только с целью обороны. Замначальника факультета Генштаба Военной академии РБ Андрей Богодель также утверждал, что Минск может применить тактическое ядерное оружие, размещаемое на ее территории, в случае вторжения извне. По его словам, стране необходим такой арсенал для сдерживания угрозы со стороны Запада.