Лукашенко объяснил, зачем Белоруссии производить своё стрелковое оружие

https://static.news.ru/photo/7830c924-c840-11eb-949b-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусские военные должны быть обеспечены стрелковым оружием собственного производства на случай вооружённого конфликта. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе встречи с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым и председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом, сообщает БелТА.

Мы не собираемся кого-то побеждать. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия. <..> Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться, — заявил глава Белоруссии.

Политик добавил, что военно-промышленный комплекс вносит приличный вклад в экономику Белоруссии. По словам Лукашенко, в оборонном секторе задействованы самые высокотехнологичные производства. Их можно сравнить с атомными и космическими технологиями.

Глава Белоруссии также коснулся темы санкций. По его словам, ограничительные меры не повлияют на работу ВПК страны, который не имеет разветвлённых связей с теми, кто угрожает Минску санкциями.

Ранее военный журнал Military Watch написал, что Белоруссия может ответить на агрессию НАТО модернизацией своих вооружённых сил с помощью современного оружия из России. Эксперт издания назвал Су-30СМ средством, которое сможет защитить республику.