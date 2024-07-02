Лукашенко объяснил, почему Запад не будет уходить с Украины Лукашенко: Западу нужна эскалация на Украине для ввода войск НАТО

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Западные страны не собираются уходить с Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе торжественного собрания по случаю Дня Независимости республики в Минске. По его словам, Западу нужна эскалация конфликта, чтобы ввести в страну войска НАТО, передает РИА Новости.

Я убежден, что американцы, прежде всего, и Запад не собираются уходить с Украины. Это прекрасный плацдарм, хорошие земли... Кто оттуда уйдет? Но воевать-то некому, поэтому нужна серьезная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения, натовские войска. Наемники не справляются, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что уже начались «шевеления» на украино-белорусской границе с целью втянуть Минск в боевые действия. Белорусский лидер подчеркнул, что республика не поддастся на эти провокации и не будет втянута в конфликт. При этом он объяснил планы Запада тем, что для Киева на фронте складывается «катастрофическая» ситуация.

Ранее заместитель командующего Силами специальных операций по идеологической работе Вооруженных сил Белоруссии полковник Вадим Лукашевич заявил, что на белорусско-украинской границе нарастает напряженность. По его данным, ВСУ стягивают к границе войска и военную технику.