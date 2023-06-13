Лукашенко объяснил, почему помиловал Протасевича Лукашенко помиловал Протасевича, так как оппозиционер признал свою неправоту

Фото: facebook.com/pr0tez/Global Look Press

Роман Протасевич

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что помиловал основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, так как он признал свою неправоту, сообщает БелТА. Глава государства добавил, что оппозиционер не был на фронте и никого не убивал.

Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал, — сказал Лукашенко.

22 мая стало известно, что приговоренный к восьми годам колонии экс-главред Протасевич помилован. Еще двое фигурантов дела Ян Рудик и Степан Путило были заочно приговорены к 19 и 20 годам колонии соответственно. Все трое фигурантов участвовали в координации массовых протестов в 2020 году в Белоруссии, которые начались сразу после объявления результатов президентских выборов.

7 июня россиянку Софью Сапегу, приговоренную в Белоруссии к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, освободили из тюрьмы. Указ о помиловании подписал президент Александр Лукашенко, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который приехал забирать ее лично.