https://static.news.ru/photo/50ea4e1e-d58d-11e9-836b-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с главами районов страны рассказал, почему не может покинуть свой пост.

Он отметил, что не может «спокойно уйти и жить», пока новое поколение людей не придёт во власть, передаёт « БелНовости ».

По его словам, собеседники в будущем создадут конкуренцию на должностях министров и губернаторов.

Как писал News.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут соглашение по интеграции в начале зимы. Приблизительная дата — 8 декабря, день 20-летия Договора о создании Союзного государства. Подписание нового документа должно решить «чувствительные вопросы», рассказал глава белорусского Министерства экономики Дмитрий Крутой. Он добавил, что программа действий будет носить рамочный характер.