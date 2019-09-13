Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с главами районов страны рассказал, почему не может покинуть свой пост.
Он отметил, что не может «спокойно уйти и жить», пока новое поколение людей не придёт во власть, передаёт «
По его словам, собеседники в будущем создадут конкуренцию на должностях министров и губернаторов.
Как писал News.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут соглашение по интеграции в начале зимы. Приблизительная дата — 8 декабря, день 20-летия Договора о создании Союзного государства. Подписание нового документа должно решить «чувствительные вопросы», рассказал глава белорусского Министерства экономики Дмитрий Крутой. Он добавил, что программа действий будет носить рамочный характер.