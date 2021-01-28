Лукашенко объяснил, почему его инаугурация была тайной

https://static.news.ru/photo/f912b92e-6217-11eb-9699-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему его инаугурация проходила тайно. По его словам, он знал о готовящейся провокации.

Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить «коктейль Молотова» в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел, — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

О вступлении белорусского лидера в должность стало известно 23 сентября, при этом не было никаких предварительных анонсов. Церемония проходила во Дворце Независимости, трансляция также не велась.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии на фоне массовых протестных акций неоднократно пресекали попытки террористических актов. На совещании по вопросам совершенствования законодательства он разделил протестующих на несогласных с действиями властей и на потенциальных нарушителей закона.

Политик подчеркнул, что под протестные настроения «подлезли многие, и особенно боевики». Доказательства своих слов он пообещал предоставить в будущем.