Лукашенко объяснил, от чего он бесится Лукашенко: меня бесит отсутствие дисциплины и порядка

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что больше всего его раздражает отсутствие дисциплины и порядка, передает БелТА. По словам белорусского лидера, несмотря на большой опыт управления государством, его каждый раз вводит в шок беспорядок и отсутствие системы.

Больше всего спустя уже много лет работы президентом меня просто в шок вводит и бесит, когда нет дисциплины и порядка. Когда нет системы, когда разболтанность какая-то, — сказал Лукашенко.

Глава республики подчеркнул, что зачастую ставит задачи слишком жестко, поскольку его главная цель — не дать развалиться экономике государства. Президент Белоруссии уверен, что если национальная экономика будет находиться на достойном уровне, стране не грозят никакие войны.

Ранее Лукашенко заявил, что граждане страны должны видеть «движуху» во власти, ее совершенствование. Он отметил, что Всебелорусское народное собрание получило конституционный статус не для удержания власти, а чтобы «создать систему» и «оставить детям нормальную страну».

По его словам, нынешняя система власти в Белоруссии вполне эффективна. В качестве примера Лукашенко привел реализацию принятой в прошлом месяце президентской директивы о контроле ценообразования. По его мнению, «вся вертикаль власти выстроилась».