Лукашенко объяснил необходимость «движухи» в Белоруссии Лукашенко заявил, что народ Белоруссии должен видеть «движуху» во власти

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане страны должны видеть «движуху» во власти, ее совершенствование, сообщает БелТА. Он подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание получило конституционный статус не для удержания власти, чтобы «создать систему» и «оставить детям нормальную страну».

Она [власть] не может быть постоянной, статичной. Она должна совершенствоваться. И я это понимаю. Не только потому, что вижу мир вокруг. Я понимаю, что нам надо двигаться. Вообще народ должен видеть эту движуху, — сказал белорусский лидер.

По его словам, нынешняя система власти в Белоруссии вполне эффективна. В качестве примера Лукашенко привел реализацию принятой в прошлом месяце президентской директивы о контроле ценообразования. По его мнению, «вся вертикаль власти выстроилась», а также субъекты хозяйствования.

В начале октября Лукашенко подписал указы о совершенствовании деятельности органов госбезопасности, в том числе об их подчинении исключительно главе страны. Один из указов предусматривает переход Института национальной безопасности в Академию национальной безопасности.

В ноябре президент Белоруссии заявил об отсутствии планов направить военнослужащих страны на Украину. Он отметил, что Белоруссии «на Украине делать нечего».