Лукашенко объяснил негативное отношение к пышным выпускным в школах Лукашенко заявил о крайне негативном отношении к выпускным вечерам с лимузинами

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что крайне негативно относится к пышным выпускным вечерам в школах. По его словам, государство не должно поддерживать ситуации, когда кто-то заказывает после окончания учебного учреждения лимузин, а другие смотрят. Глава республики добавил, что власти должны не допускать расслоения, а создавать равные возможности для всех, передает БелТА.

К тому, о чем вы сказали, отношусь крайне негативно. Это должен быть праздник, куда идут девушка, парень, за руки взявшись, — компанией, коллективом. Попляшут, потанцуют и встретят рассвет. Это очень важно, — ответил Лукашенко на соответствующий вопрос.

Также президент призвал проводить хотя бы первую часть выпускных вечеров с родителями. Потом, по его словам, подростки могут остаться без взрослых, чтобы встретить рассвет.

Ранее Лукашенко поздравил певца и народного артиста России Стаса Михайлова с 55-летием и отметил его вклад в укрепление культурных связей между народами стран. По словам Лукашенко, благодаря таланту, трудолюбию и обаянию артист занял достойное место среди звезд эстрады.