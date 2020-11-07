Лукашенко объяснил критику Белорусской АЭС со стороны Запада

https://static.news.ru/photo/6ddc8f1a-20fe-11eb-9341-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Звучащая в адрес Белорусской АЭС критика со стороны Запада вызвана тем, что РБ превращается в конкурента для других стран в атомной отрасли, заявил глава республики Александр Лукашенко.

Из Евросоюза подтолкнули, давайте, бомбите: «Станция небезопасная, станция такая-сякая». И пошло поехало. А почему? Потому что мы — конкуренты сегодня, конкуренты западным странам, им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь, — цитирует политика официальный сайт президента РБ.

Президент отметил, что в тот период, когда в Литве, являющейся основным противником белорусской станции, действовала Игналинская АЭС, Минск не предъявлял никаких претензий. Более того, добавил Лукашенко, после остановки АЭС в соседней стране Белоруссия предложила трудоустройство некоторым специалистам на будущей БелАЭС. Но из-за внешнего воздействия Вильнюс стал резко возражать против возведения АЭС в РБ.

Он добавил, что Минск построил атомный объект в соответствии с принятым в интересах государства решением, акцент сделан на безопасности АЭС, что подтвердили международные эксперты.

7 ноября 2020 года первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) достиг мощности в 400 МВт, заявили в республиканском Минэнерго. Церемония повышения показателей прошла под наблюдением лидера страны Александра Лукашенко. Электричество с данной АЭС получают все регионы государства. В соответствии с программами испытаний, энергоблок постепенно выведут на проектные 1190 МВт.

БелАЭС — станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт, её строительство идёт в Островце Гродненской области. Возведение первого блока началось в ноябре 2013 года. В октябре 2020-го состоялся пуск ядерного реактора. Предполагается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022-го.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство Литвы и Польши должно прекратить конфронтационную риторику в отношении Белоруссии и вернуться к диалогу с республикой. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.