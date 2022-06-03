Лукашенко объяснил, как будет формироваться народное ополчение Лукашенко: народное ополчение будет формироваться из групп при сельсоветах

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Народное ополчение в Белоруссии будет формироваться из групп примерно по 50 человек при каждом сельском совете, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, эти люди должны быть обучены владению оружием, а в случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение и быть резервом для территориальной обороны.

Пусть люди учатся владеть оружием, в этом нет ничего плохого. Как раз каждая семья сможет свой дом, поселок, деревню защитить. Это исходит из опыта российско-украинского конфликта и от земли, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее о создании народного ополчения сообщил глава Минобороны страны Виктор Хренин. Он добавил, что задача поставлена президентом страны Александром Лукашенко и будет урегулирована на законодательном уровне, после чего «количество защитников родины увеличится в разы», что важно «в нынешней обстановке».