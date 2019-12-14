Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко довёл страну до ручки. С таким заявлением выступил бывший председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич.
Экс-политик считает, что Лукашенко заботится только о сохранении своего положения в стране.
Он довёл страну до ручки, а мы стартовали с лучшими условиями, чем Польша, Литва и Латвия. А сегодня живём хуже, чем эти страны, — отметил Шушкевич.
По его словам, все положительные аспекты жизни в стране, например дороги и продукты, существовали до прихода Лукашенко к власти,
Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко назвал отсутствие олигархов главным достижением страны. Заявление об этом он сделал на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов.
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