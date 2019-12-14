https://static.news.ru/photo/8c252aaa-1f32-11ea-961b-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко довёл страну до ручки. С таким заявлением выступил бывший председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич.

Экс-политик считает, что Лукашенко заботится только о сохранении своего положения в стране.

Он довёл страну до ручки, а мы стартовали с лучшими условиями, чем Польша, Литва и Латвия. А сегодня живём хуже, чем эти страны, — отметил Шушкевич.

По его словам, все положительные аспекты жизни в стране, например дороги и продукты, существовали до прихода Лукашенко к власти, сообщает «Газета.ru».

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко назвал отсутствие олигархов главным достижением страны. Заявление об этом он сделал на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов.