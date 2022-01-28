Лукашенко обвинил Запад в раздувании российско-украинского конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для Запада важно «утопить в крови российско-украинское братство», а сама Украина становится предметом закулисного торга. Об этом он сообщил в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передаёт БелТА. Глава государства подчеркнул необходимость «вернуть Украину в лоно нашего славянства».

Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам, — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул единство славянского братства, которое, по его словам, «гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции». Неразрывную связь трёх государств он назвал основой общей безопасности и выживания.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон пригрозил Минску быстрым и решительным ответом, если Белоруссия позволит использовать свою территорию для нападения на соседнюю страну. В качестве меры воздействия на Минск он назвал наращивание сил НАТО в странах, которые граничат с Белоруссией.

Сам президент Белоруссии пообещал никогда не допустить оккупации республики, но отметил сложную обстановку на южных границах страны. По словам Лукашенко, Минску не нужна война, но Вашингтон подталкивает к таким действиям.