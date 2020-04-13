Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

https://static.news.ru/photo/e22c6b4a-7d9a-11ea-88be-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: AP/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями республики для борьбы с распространением коронавируса.

Дают такую гадкую информацию. Батька там лечит своих трактором, водкой, баней, — цитирует БелТА Лукашенко.

Он попросил российских журналистов, которые «плявузгают» (треплются), не трогать Белоруссию. Лукашенко пригласил их приехать и посмотреть, как на самом деле всё происходит, и не выставлять белорусов дураками.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко сообщил, что люди, заболевшие коронавирусом в Белоруссии, умирают от «букета хронических болезней», а не от коронавируса. По его словам, у умерших были диагностированы сердечно-сосудистая недостаточность, сахарный диабет, лёгочная недостаточность и другие заболевания, к которым «добавляется коронавирус». Он отметил, что в этом убедились специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые работали в стране с 8 по 11 апреля. Президент Белоруссии подчеркнул, что при коронавирусе обостряются хронические болезни людей.