Лукашенко обвинил лауреата Нобелевской премии Алексиевич в предательстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS обвинил белорусскую писательницу, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлану Алексиевич в предательстве. По его словам, она сбежала в Германию. Видео интервью показал YouTube-канал государственного Агентства теленовостей.

Это человек, который стал нобелевским лауреатом, который вырос на этой земле, предала её и сбежала отсюда. Её никто не выдворял, не выгонял из Беларуси. Это её право. Она выбрала Германию. Там, наверное, теплее. Там, наверное, приплачивают, может, ещё что-то, не знаю. Я этим вопросом не интересуюсь. В нашем обществе такой проблемы нет, — сказал Лукашенко.

По словам президента, Алексиевич, как и другие, может вернуться в Белоруссию. Однако если они допустили нарушение законов республики, то должны ответить за свои действия, как любой гражданин страны, подчеркнул он.

Ранее Алексиевич поддержала обращение европейских политиков к Нобелевскому комитету с предложением внести кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на получение Нобелевской премии мира. По мнению европейцев, украинский лидер и народ страны заслуживают эту награду.